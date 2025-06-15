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Разведчица Дульцева призналась, что не узнала Москву, приехав в отпуск в 2018 году

Разведчица Дульцева призналась, что не узнала Москву, приехав во время ЧМ-2018
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российская разведчица Анна Дульцева заявила, что они с мужем не узнали «новую и стройную» Москву, когда летом 2018 года приехали в столицу в отпуск под видом болельщиков из Аргентины. Слова разведчицы приводит РИА Новости.

«Нам Центр, наверное, за восемь-девять месяцев сказал, что нас вызывают в отпуск домой. Нас забрали из аэропорта, и мы ехали и не узнавали Москву — она была такая новая, такая стройная», — сказала Дульцева.

Также разведчица рассказала, что расплакалась, когда узнала о своем награждении орденом Мужества в начале 2024 года. Она заявила, что узнала о своем награждении от коллеги по линии Службы внешней разведки (СВР) России.

Как следует из ранее открытых обнародованных данных, сотрудники Службы внешней разведки России Артем и Анна Дульцевы работали за рубежом под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Их арестовали в декабре 2022 года в Словении.

1 августа Дульцевы вернулись на родину в ходе масштабного обмена заключенными между Россией и Западом.

Ранее Дульцев рассказал о действиях Путина и СВР для вызволения его семьи.

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