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Разведчица Дульцева рассказала о своих эмоциях после получения награды от Путина

Разведчица Дульцева расплакалась в тюрьме, узнав о награждении орденом Мужества
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Российская разведчица Анна Дульцева рассказала, что расплакалась, когда узнала о своем награждении орденом Мужества в начале 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

Дульцева уточнила, что в этот момент она вместе с мужем находилась в тюрьме в Словении. Она узнала о своем награждении от коллеги по линии Службы внешней разведки (СВР) России.

«Мы узнали об этом в 2024 году, когда наш коллега нас посетил и он нам показал документ. И я вот помню свои эмоции. Это был январь. Я читаю документ — «Указ президента, вы награждены орденом Мужества». Я читаю, и у меня слезы текут, я не могу успокоиться», — вспомнила Дульцева.

В ответ она в блокноте для российского представителя написала: «Служу России».

Как следует из ранее обнародованной информации, сотрудники СВР Артем и Анна Дульцевы работали за рубежом под именами граждан Аргентины Людвига Гиша и Марии Розы Майер Муньос. Их арестовали в декабре 2022 года в Словении.

1 августа Дульцевы вернулись на родину в ходе масштабного обмена заключенными между Россией и Западом.

До этого глава СВР Сергей Нарышкин рассказал, что после ареста Анны и Артема Дульцевых в Словении американская разведка пыталась оказать давление на супругов через их детей. По его словам, российским разведчикам угрожали судьбой их детей, однако супруги смогли выдержать этот психологический прессинг.

Ранее Дульцев рассказал о действиях Путина и СВР для вызволения его семьи.

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