Разведчик Дульцев рассказал о действиях Путина и СВР для вызволения его семьи

Российский разведчик-нелегал Артем Дульцев, который вместе со своей женой Анной и детьми вернулся на Родину в результате обмена, заявил, что навещавший их в заключении сотрудник Службы внешней разведки (СВР) России говорил, что президент РФ Владимир Путин и СВР делают все возможное для их вызволения. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

«На одном из таких посещений он нам передал привет от президента, сказал, что Владимир Владимирович и СВР делают все возможное для нашего вызволения», — сказал Дульцев.

По его словам, это было большой поддержкой для него и супруги.

Как отметил разведчик, он и жена «ни на минуту не сомневалась», что Россия помнит их, что за ними РФ и Служба внешней разведки, и что в итоге все будет благополучно, они будут вместе единой семьей.

«Так и получилось», — добавил он.

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Супруги Артем и Анна Дульцевы прибыли в Словению в 2017 году по аргентинским паспортам на имя Людвига Гиша и Марии Майер-Муньос. В Любляне Дульцев-Гиш создал компанию в сфере IT, а Дульцева-Майер-Муньос руководила онлайн-галереей «5'14».

Агентов раскрыли после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года, когда разведка неуказанной страны посоветовала словенским спецслужбам обратить внимание на пару.

На их компьютерах якобы были найдены защищенные программы для связи с Москвой. В холодильнике в доме семейной пары спецслужбы нашли потайное отделение, в котором предполагаемые шпионы хранили сотни тысяч евро новыми банкнотами.

В конце 2022 года агенты были арестованы, их детей передали в приемную семью. Пара признала вину. 31 июля 2024 года суд Любляны приговорил их за шпионаж к 1 году и 7 месяцам заключения (примерно столько они провели под стражей).

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США. О том, как шли переговоры перед историческим обменом, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее арестованного в США россиянина Винника вычеркнули из списков на обмен.