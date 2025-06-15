Путин оценил последствия прихода Трампа и его команды к власти в США

Путин: в США к власти пришли люди, которые думают примерно как мы

Приход новой администрации в США стал толчком к тому, чтобы люди, разделяющие общечеловеческие ценности, активнее выражали свою позицию. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, многие люди на Западе, в том числе в Америке, разделяют позицию России по отношению к традиционным ценностям.

«Когда к власти пришли люди, которые в этом смысле думают примерно как мы, одинаково ничего не бывает. <...> Это, конечно, было таким толчком для того, чтобы и в мире в целом люди <...> тоже уже безбоязненно начали выражать свою точку зрения, в том числе и на политической сцене», — сказал Путин.

После возвращения Трампа в Белый дом лидеры общались по телефону уже пять раз. Их последняя беседа продолжалась 50 минут.

Разговор глав государств был «содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным». Кроме отношений РФ и США, политики обсуждали обострение на Ближнем Востоке, «братство по оружию народов России и Америки в ходе Второй мировой войны» и урегулирование на Украине. Путин выразил готовность продолжить переговоры с Киевом после 22 июня. Его собеседник принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта.

Ранее Зеленский призвал США силой остановить конфликт на Украине.