Путин в пятый раз созвонился с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщил ТАСС помощник лидера РФ по международным делам Юрий Ушаков.

По словам дипломата, беседа глав государств продолжалась 50 минут. Их разговор был «содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным». Политики обсуждали обострение на Ближнем Востоке, «братство по оружию народов России и Америки в ходе Второй мировой войны» и урегулирование на Украине.

«С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта», — сказал Ушаков.

После возвращения Трампа в Белый дом лидеры уже четыре раза общались по телефону — 12 февраля, 18 марта, 19 мая и 4 июня. Во время последней беседы, которая длилась 1 час 10 минут, Путин подробно рассказал Трампу об итогах второго раунда российско-украинских переговоров, прошедших в Стамбуле. В ходе беседы он подчеркнул, что Украина пыталась сорвать встречу, «осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по гражданским целям, по мирному населению».

Ранее Зеленский призвал США силой остановить конфликт на Украине.