«Россия лжет Трампу»: Зеленский призвал США силой остановить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане, 26 апреля 2025 года

Зеленский заявил, что Трамп может остановить конфликт на Украине с помощью силы: он призвал ввести жесткие антироссийские санкции. По словам украинского лидера, это поможет истощить арсенал российских военных, в результате чего снизится число атак. Зеленский отметил, что Россия не выигрывает, а ВСУ успешно отражают наступление. Он также сравнил себя с Черчиллем, заявив, что не покажет слабости.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что его американский коллега Дональд Трамп может положить конец конфликту на Украине, однако сначала Зеленскому нужно знать, как Трамп относится к российскому лидеру Владимиру Путину, сообщает Politico.

«Россия просто лжет Трампу. Большинство глав государств и правительств разделяют мое мнение, и я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает. Это самое главное. Как вы на это отреагируете — это решение Америки», — сказал Зеленский.

Зеленский требует новых санкций

Украинский лидер отметил, что Трамп владеет некими рычагами, с помощью которых можно было бы завершить конфликт, намекая на введение новых жестких санкций. По его словам, у США есть сила, а «Путин не понимает ничего, кроме силы».

«Все в его [Трампа] руках <...> Насколько сильным будет пакет санкций, зависит от него. От него зависит скорость принятия решений», — сказал Зеленский.

В интервью президент Украины признал, что у российских военных есть успехи на передовой. При этом он заверил, что Москва своих целей не достигла и «медленно истекает кровью». Зеленский считает, что более жесткие санкции могут истощить арсенал России, что приведет к снижению числа атак.

«Россия может выиграть только в том случае, если западные партнеры откажутся от Украины, заявил Зеленский. Для Путина уход американцев был бы «идеальным сценарием», — сказано в материале Politico.

Politico пишет, что Трамп с начала своего срока не проявлял интереса к оказанию давления на Путина. Наоборот, он поссорился с Зеленским. Украинский лидер отметил, что тот диалог не сблизил его с Трампом. При этом он надеется, что следующая их встреча пройдет успешно для обеих сторон. У них уже был «конструктивный диалог в Ватикане». Зеленский также сравнил себя с бывшим премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем. По его словам, знаменитый политик «испытывал моменты отчаяния, сражаясь с нацистами во Второй мировой войне»:

«У меня не меньше сомнений, чем у кого-либо еще на Украине. Но разница в том, что я президент. Поэтому до конца войны я никогда не покажу ни одной минуты слабости. И я никогда ни с кем не поделюсь своими темными днями», — подчеркнул Зеленский.

Россия «не хочет заканчивать»

Зеленский поговорил и с немецкой газетой Bild. Интервью он давал в Одессе. Президент обозначил, что последние массированные атаки на Украину не связаны с попыткой Киева атаковать российские аэродромы. По словам Зеленского, Путин «ищет причины для нападения на Украину» и «не хочет заканчивать конфликт». Украинский лидер считает, что Москве приходится «поддерживать огонь информации и ненависти», поэтому массированные обстрелы интерпретируются как ответ.

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Зеленский заявил, что Россия ведет переговоры, чтобы в отношении страны не ввели новых санкций. Украинский лидер считает, что Трамп раскусил Путина и видит, что «российская сторона не совсем открыта и честна».

Во время беседы Зеленский отказался осуждать Трампа за критику в свою сторону. Он отметил, что ко всему относится нормально, если это поможет завершить конфликт.

«Люди — это не дрова, которые мы бросаем в огонь. Мы не относимся к своим людям так, как это делают русские», — заключил Зеленский, вновь призвав ввести антироссийские санкции.