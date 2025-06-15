План Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российских энергоносителей был разработан под давлением Украины и может нанести ущерб интересам всего ЕС. Таким мнением поделился министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире радиостанции Kossuth.

По словам дипломата, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила отключить российскую энергетику от Европы в соответствии с требованием президента Украины Владимира Зеленского. Сийярто считает, что своими действиями фон дер Ляйен уже нанесла Евросоюзу «огромный ущерб», но продолжает поддерживать Зеленского сильнее, чем раньше.

«План фон дер Ляйен — Зеленского создает чрезвычайно серьезные вызовы и угрозы для энергоснабжения как Венгрии, так и Словакии», — убежден Сийярто.

Он считает, что в случае реализации этого плана, он разрушит экономику не только стран Центральной Европы, но и нанесет серьезный удар по европейской экономике в целом. В связи с чем Венгрия при поддержке Словакии намерена не допустить одобрения этой инициативы ЕК, подчеркнул Сийярто.

До этого газета The Guardian сообщала, что в ЕС рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса после попыток помешать поддержке Украины и ее вступлению в Евросоюз.

Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что пока он во главе правительства, Братислава никогда не даст согласие на лишении Венгрии права голоса в ЕС. Фицо напомнил другим странам — членам Евросоюза, что для принятия такого решения необходимо согласие всех членов союза.

Ранее на Западе обвинили Урсулу фон дер Ляйен в выделении миллиардов Украине.