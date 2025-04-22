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В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса из-за Украины

Члены Евросоюза могут лишить Венгрию голоса за отказ принять Украину в ЕС
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Global Look Press

Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса после попыток помешать поддержке Украины. Об этом пишет издания The Guardian.

Власти Венгрии развернули активную кампанию против членства Украины в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что присоединение Украины приведет к значительным финансовым потерям для Будапешта.

По мнению экспертов, подобная позиция Венгрии может серьезно обострить его отношения с Евросоюзом.

В апреле сообщалось, что несколько стран ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России. Речь идет о том, что решение о введении санкций будет приниматься не на общеевропейском, а на национальном уровне. Данный шаг может лишить Венгрию права вето по вопросу санкций, которые нужно продлевать каждые шесть месяцев.

В декабре прошлого года министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на слушаниях в экономическом комитете национального парламента заявил, что Будапешт и Москва нашли решения по большинству проблем, стоящих в связи с санкциями США против Газпромбанка.

Ранее Орбан призвал ЕС «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с РФ.

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