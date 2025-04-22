В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса из-за Украины

Члены Евросоюза могут лишить Венгрию голоса за отказ принять Украину в ЕС

Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса после попыток помешать поддержке Украины. Об этом пишет издания The Guardian.

Власти Венгрии развернули активную кампанию против членства Украины в ЕС. Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что присоединение Украины приведет к значительным финансовым потерям для Будапешта.

По мнению экспертов, подобная позиция Венгрии может серьезно обострить его отношения с Евросоюзом.

В апреле сообщалось, что несколько стран ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на санкции против России. Речь идет о том, что решение о введении санкций будет приниматься не на общеевропейском, а на национальном уровне. Данный шаг может лишить Венгрию права вето по вопросу санкций, которые нужно продлевать каждые шесть месяцев.

В декабре прошлого года министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на слушаниях в экономическом комитете национального парламента заявил, что Будапешт и Москва нашли решения по большинству проблем, стоящих в связи с санкциями США против Газпромбанка.

Ранее Орбан призвал ЕС «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с РФ.