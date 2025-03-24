На Западе обвинили Урсулу фон дер Ляйен в выделении миллиардов Украине

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен без согласования выделяла миллиарды евро Украине и производителям оружия. Об этом он написал в соцсети X, сопроводив пост фотографией чиновницы с ироничной подписью.

«Выражение вашего лица, когда вы управляете 450 млн человек без избрания, без ответственности и без спроса, раздавая их деньги производителям оружия и зависимому диктатору», — прокомментировал Боуз снимок фон дер Ляйен.

22 марта издание Bild писало, что Урсула фон дер Ляйен «потерпела крах» и оказалась на вторых ролях в Европе. В публикации подчеркивается, что Брюсселю пришлось привыкнуть к тому, что Белый дом под руководством Дональда Трампа не интересуется мнением Евросоюза в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

18 марта фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз создаст целевую группу координации военной помощи Украине для усиления ее обороноспособности.

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