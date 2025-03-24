Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе обвинили Урсулу фон дер Ляйен в выделении миллиардов Украине

Журналист Боуз: фон дер Ляйен без спроса выделяла деньги Зеленскому
close
Ukrainian Presidential Press/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен без согласования выделяла миллиарды евро Украине и производителям оружия. Об этом он написал в соцсети X, сопроводив пост фотографией чиновницы с ироничной подписью.

«Выражение вашего лица, когда вы управляете 450 млн человек без избрания, без ответственности и без спроса, раздавая их деньги производителям оружия и зависимому диктатору», — прокомментировал Боуз снимок фон дер Ляйен.

22 марта издание Bild писало, что Урсула фон дер Ляйен «потерпела крах» и оказалась на вторых ролях в Европе. В публикации подчеркивается, что Брюсселю пришлось привыкнуть к тому, что Белый дом под руководством Дональда Трампа не интересуется мнением Евросоюза в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

18 марта фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз создаст целевую группу координации военной помощи Украине для усиления ее обороноспособности.

Ранее Песков объяснил, почему Евросоюз создает из России искусственного врага.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами