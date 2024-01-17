Власти Словакии заявили, что не лишат Венгрию права голоса в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в рамках пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Братислава никогда не даст согласие на лишении Венгрии права голоса в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Фицо подчеркнул, что пока он является главой правительства Словакии, Братислава не согласится с нападками на Венгрию из-за того, что страна сражается за свой суверенитет внутри Евросоюза.

«Я, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявляю, что никогда не соглашусь с такой атакой против Венгрии, потому что это противоречит моим представлениям о защите суверенитета и национальных интересов в ЕС», — отметил Фицо.

Он добавил, что для лишения Венгрии права голоса в ЕС необходимо согласие всех членов альянса.

До этого Фицо говорил, что Братислава считает предложения Венгрии по изменению бюджета ЕС и макрофинансированию Украины «здравыми и рациональными».

Ранее в Евросоюзе раскритиковали альтернативный вариант Венгрии по выделению денег Украине.