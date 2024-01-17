Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Словакии заявили, что не лишат Венгрию права голоса в ЕС

Фицо: Словакия никогда не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в ЕС

close
100%
David W Cerny/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в рамках пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Братислава никогда не даст согласие на лишении Венгрии права голоса в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Фицо подчеркнул, что пока он является главой правительства Словакии, Братислава не согласится с нападками на Венгрию из-за того, что страна сражается за свой суверенитет внутри Евросоюза.

«Я, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявляю, что никогда не соглашусь с такой атакой против Венгрии, потому что это противоречит моим представлениям о защите суверенитета и национальных интересов в ЕС», — отметил Фицо.

Он добавил, что для лишения Венгрии права голоса в ЕС необходимо согласие всех членов альянса.

До этого Фицо говорил, что Братислава считает предложения Венгрии по изменению бюджета ЕС и макрофинансированию Украины «здравыми и рациональными».

Ранее в Евросоюзе раскритиковали альтернативный вариант Венгрии по выделению денег Украине.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами