В Иране заявили о трех перехваченных израильских ракетах

КСИР: Иран перехватил три крылатые ракеты и 10 ударных БПЛА

Силы противовоздушной обороны Ирана в ходе последней израильской атаки перехватили три крылатые ракеты и 10 ударных беспилотников. Об этом сообщили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР), пишет ТАСС.

«Система воздушно-космической обороны КСИР успешно перехватила и уничтожила в зоне боевых действий 3 крылатые ракеты, 10 ударных беспилотников и десятки малых летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Информации о повреждениях от сколков израильских ракет КСИР не приводит.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Израиль заявил об ударе по подземному складу с иранскими ракетами.