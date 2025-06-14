Израиль заявил об ударе по подземному складу с иранскими ракетами

ЦАХАЛ сообщил об ударе по подземному складу с ракетами на западе Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по объекту на западе Ирана, якобы использовавшемуся для хранения и запуска ракет. Об этом сообщается в Telegram-канале ВС страны.

Как уточняется в пресс-релизе, там находились подземные туннели со снарядами и многочисленные пусковые шахты.

«Этот объект был ранее показан в иранском пропагандистском видеоролике, а теперь удар был нанесен в рамках более масштабной операции, направленной на уничтожение ракетных комплексов класса «земля-земля», — говорится в посте.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.

Ранее президент Ирана предупредил Израиль о более мощном ответе на новые атаки.