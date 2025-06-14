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В Госдуме высказались о влиянии конфликта Ирана и Израиля на спецоперацию России

Депутат Колесник: конфликт Израиля и Ирана не повлияет на задачи РФ в зоне СВО
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Юрий Войткевич/РИА Новости

Конфликт Ирана и Израиля не окажет влияния на цели и задачи России в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

Он отметил, что конфликт на Украине «действительно отошел на второй план» в мировом сообществе, все заняты конфликтом Израиля и Ирана.

«Что касается украинского конфликта, то Россия будет продолжать добиваться своих целей, поставленных президентом. Наши войска идут вперед. У нас свое решение вопроса», — сказал депутат.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в намеренном затягивании украинского конфликта. Зеленский заявил, что при продолжении поддержки Западом Украины и введения новых санкций в отношении РФ, президент России Владимир Путин якобы не выдержит долгого периода боевых действий.

Ранее в США сообщили, что Трамп не собирается оказывать давление на Россию.

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