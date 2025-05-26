В США сообщили, что Трамп не собирается оказывать давление на Россию

NYT: Трамп после разговора с Путиным дал понять, что не намерен давить на РФ

Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии планов по усилению санкционного давления на Россию после диалога с ее президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в администрации.

По данным издания, Трамп четко обозначил нежелание вводить новые ограничительные меры. Ранее представители Белого дома заявили, что действующие санкции не достигли целей и наносят ущерб интересам США.

«Санкции в отношении России оказались малорезультативными и не соответствуют стратегическим целям страны», — отметили анонимные источники в администрации.

26 мая Трамп раскритиковал действия Путина на Украине и заявил о возможном введении новых санкций против России. Заявление последовало после масштабных ударов российских войск по объектам на украинской территории.

После этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что резкое высказывание президента США в адрес российского лидера подтверждает, что он выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника, которым в этот раз была глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее политолог заявил об ожидании в Кремле извинений от Трампа.