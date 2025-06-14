Зеленский обвинил Россию в затягивании конфликта на Украине

Зеленский вновь обвинил Россию в намеренном затягивании конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild обвинил Россию в намеренном затягивании украинского конфликта.

Он отметил, что Россия таким образом якобы пытается «продержаться еще какое-то время».

Зеленский заявил, что при продолжении поддержки Западом Украины и введения новых санкций в отношении РФ, президент России Владимир Путин якобы не выдержит долгого периода боевых действий.

«Путин стремится выиграть время до введения более жестких санкций, потому что способен продержаться еще какое-то время», — сказал Зеленский.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Зеленский пытается затруднить наметившийся мирный процесс. По ее словам, украинский лидер «умоляет» западных союзников нарастить помощь Киеву.

Ранее в США сообщили, что Трамп не собирается оказывать давление на Россию.