Иран призвал Израиль и США к полной ответственности за нарушение международного права

Иран решительно и пропорционально отреагирует на действия Израиля. Об этом говорится в письме главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, адресованном генсеку ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности ООН, пишет ТАСС.

«Израильский режим и его покровитель, а именно Соединенные Штаты, должны нести полную ответственность за эти вопиющие нарушения международного права и их серьезные последствия. Иран оставляет за собой право на самооборону, закрепленное статьей 51 Устава ООН»‎, — сказано в письме.

До этого израильские чиновники заявили, что удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану были произведены после предварительных консультаций с США. Израильские источники рассказали, что США были «не против» ударов, но при этом не поддерживали атаки.

13 июня президент США Дональд Трамп признался, что заранее знал об ударах Израиля по Ирану. При этом он осудил удары Израиля как ставящие под угрозу заключение сделки с Тегераном, но подчеркнул, что США готовы защитить себя и Израиль от ответных ударов Ирана. При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не стали препятствовать Израилю в осуществлении шагов, которые, по мнению Западного Иерусалима, необходимы для безопасности еврейского государства.

Ранее в США раскрыли, как Израилю удалось собрать вместе командиров ВВС Ирана.