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В США раскрыли, как Израилю удалось собрать вместе командиров ВВС Ирана

Fox News: Израиль обманом собрал командиров ВВС Ирана, после чего атаковал
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AP/MNA/Global Look Press

Израиль обманом заставил иранских командиров ВВС собраться вместе, после чего нанес по ним удар. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в израильских силах безопасности.

Собеседник телеканала рассказал, что для подготовки удара были проведены «специальные мероприятия». По информации Fox News, специалисты собирали досье на военных начальников, чтобы затем вынудить их собраться в командном подземном центре.

По словам источника телеканала, удары оказались «более успешными, чем ожидал Израиль», по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров были ликвидированы в результате израильских ударов.

В ночь на 13 июня Израиль начал серию ударов по Ирану, заявив о начале операции против его ядерной программы под названием «Нация, как лев». Целями стали объекты в Тегеране, Нетензе, а также в Керманшахе и Харамабаде. Атакам подверглись базы, системы иранской противовоздушной обороны и жилые комплексы с представителями КСИР.

В результате израильской атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных военных и ядерных физиков. Некоторые данные опровергаются: иранские государственные агентства утверждают, что начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери жив. Израиль называет первую волну ударов успешной, Тегеран обещает «мощный ответ». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Нетаньяху бросил вызов Трампу.

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