В США раскрыли, как Израилю удалось собрать вместе командиров ВВС Ирана

Израиль обманом заставил иранских командиров ВВС собраться вместе, после чего нанес по ним удар. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в израильских силах безопасности.

Собеседник телеканала рассказал, что для подготовки удара были проведены «специальные мероприятия». По информации Fox News, специалисты собирали досье на военных начальников, чтобы затем вынудить их собраться в командном подземном центре.

По словам источника телеканала, удары оказались «более успешными, чем ожидал Израиль», по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров были ликвидированы в результате израильских ударов.

В ночь на 13 июня Израиль начал серию ударов по Ирану, заявив о начале операции против его ядерной программы под названием «Нация, как лев». Целями стали объекты в Тегеране, Нетензе, а также в Керманшахе и Харамабаде. Атакам подверглись базы, системы иранской противовоздушной обороны и жилые комплексы с представителями КСИР.

В результате израильской атаки были ликвидированы несколько высокопоставленных военных и ядерных физиков. Некоторые данные опровергаются: иранские государственные агентства утверждают, что начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери жив. Израиль называет первую волну ударов успешной, Тегеран обещает «мощный ответ». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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