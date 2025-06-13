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Трамп заявил, что операция Израиля против Ирана не стала для него сюрпризом

Трамп признался, что заранее знал об ударах Израиля по Ирану
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал, что заранее знал о планах Израиля нанести удары по объектам на территории Ирана. Об этом пишет РИА Новости.

Как сказал американский лидер, начало операции еврейского государства против Исламской Республики не стало для него сюрпризом.

Ночью 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого объекты в нескольких населенных пунктах Исламской Республики подверглись ударам. По данным газеты The New York Times, израильские войска атаковали шесть военных баз в районе Тегерана. Государственное агентство IRNA сообщило, что на территории атомного объекта в городе Нетенз произошел взрыв.

В связи с произошедшим верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он заявил, что дал «свободу действий» армии страны в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Позже ситуацию прокомментировал Трамп. Президент США выразил надежду на возобновление переговоров по ядерной программе Ирана.

Ранее в Иране заявили о десятках пострадавших в результате атак Израиля.

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Израиль атаковал Иран
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