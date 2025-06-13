Трамп прокомментировал атаку Израиля по Ирану

Трамп: США готовы защитить себя и Израиль от ответных ударов Ирана

США готовы защитить себя и Израиль, если Иран попытается ответить на удары по своим объектам. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома отметил, что следит за возможными ответными мерами Ирана. По его словам, Центральное командование США (CENTCOM) находится в состоянии повышенной готовности.

В ночь на 13 июня израильские войска объявили о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»). Ее главная цель — нанесение ущерба ядерным и ракетным программам Ирана.

По данным газеты The New York Times, бойцы ЦАХАЛ нанесли удары по шести военным базам в районе Тегерана. Государственное агентство IRNA писало, что на территории атомного объекта Ахмади Рошан в городе Натанз в центральном Иране произошел взрыв. Какие-либо подробности в публикации не приводились. При этом журналисты ТАСС со ссылкой на иранское телевидение заявили об отсутствии признаков утечки радиации на месте происшествия.

Ранее власти Ирана закрыли воздушное пространство страны.