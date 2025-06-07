NYT: сотрудники DOGE укоренились в госведомствах, несмотря на уход Маска

Сотрудники Департамента эффективности правительства США (DOGE) «укоренились» в правительственных ведомствах США, несмотря на уход его руководителя DOGE Илона Маска с государственной службы. Об этом пишет The New York Times.

«Вопрос о том, сохранит ли DOGE свою нынешнюю форму, вдохновленную Маском, остается открытым», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что подход DOGE — резкое сокращение расходов, персонала и проектов государства, «похоже, пустил корни». Также в тексте говорится, что сотрудники DOGE «все глубже укореняются» в правительственных ведомствах.

Накануне сообщалось, что внешний советник департамента государственной эффективности США Джеймс Фишбек планирует покинуть ведомство на фоне недовольства критикой в отношении президента США Дональда Трампа со стороны американского предпринимателя Илона Маска и бывшего главы департамента.

Ранее в США заявили, что не ожидали ссору Маска с Трампом так скоро.