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В США заявили, что не ожидали ссору Маска с Трампом так скоро

CNN: помощники Трампа ожидали его разлада с Маском
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Evan Vucci/AP

Помощники президента США Дональда Трампа ожидали разлада в его отношениях с американским предпринимателем Илоном Маском, но считали, что он произойдет позже. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Некоторые помощники отправляли последние новости в групповых чатах, сравнивая это с разводом и комментируя, что они ожидали, что это произойдет, но не так скоро», — говорится в публикации.

Так, один из собеседников телеканала поделился ожиданиями, что ухудшение отношений Трампа и Маска могло произойти в августе.

Между Трампом и Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Миллиардер назвал главу Белого дома лжецом, заявил, что без него Трамп не выиграл бы выборы, и косвенно обвинил того в педофилии или торговле людьми. Трамп ответил, что предприниматель сошел с ума и предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета.

Маск позднее выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее в Госдуме заявили о готовности предоставить Маску убежище.

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Ссора Трампа и Маска
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