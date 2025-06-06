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Внешний советник покинет DOGE из-за недовольства критикой Маска в адрес Трампа

Politico: внешний советник оставит DOGE из-за критики Маска в адрес Трампа
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Evan Vucci/AP

Внешний советник департамента государственной эффективности США (DOGE) Джеймс Фишбек планирует покинуть свое ведомство на фоне недовольства критикой в отношении президента США Дональда Трампа со стороны американского предпринимателя Илона Маска и бывшего главы департамента. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на Фишбека.

«Фишбек… заявил Politico, что он оставит это движение после того, как Илон Маск раскритиковал президента Дональда Трампа», — пишет издание.

Фишбек назвал нападки бизнесмена на американского лидера безосновательными. Он подчеркнул, что Маск не смог добиться заявленных своим департаментом целей.

Между Трампом и Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Миллиардер назвал главу Белого дома лжецом, заявил, что без него Трамп не выиграл бы выборы, и косвенно обвинил того в педофилии или торговле людьми. Трамп ответил, что предприниматель сошел с ума и предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета.

Маск позднее выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее в США заявили, что не ожидали ссору Маска с Трампом так скоро.

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Ссора Трампа и Маска
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