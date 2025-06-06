Джей Ди Вэнс назвал образ вспыльчивого Трампа выдумкой

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал образ вспыльчивого президента США Дональда Трампа выдумкой журналистов «корпоративных СМИ». Соответствующую публикацию соратник Трампа выложил в социальной сети X.

«Существует множество лживых утверждений, которые корпоративные СМИ распространяют о президенте Трампе. Одно из самых вопиющих — будто он импульсивен и вспыльчив», — заявил он.

По словам Вэнса, поведение американского лидера в кризисных ситуациях доказывает обратное. В поддержку президента США политик выступил на фоне его разрыва с предпринимателем Илоном Маском, который резко раскритиковал Трампа.

Между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Маск покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение Трампа по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета. После этого Маск в соцсети X заявил, что имя Трампа фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, который был обвинен в вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого бизнесмен объявил, что его компания SpaceX начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, а также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Ранее вице-президент США отшутился от ссоры Трампа и Маска.