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Маск считает, что Трампа нужно отстранить от власти

Маск поддержал идею объявить импичмент Трампу
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Evan Vucci/AP

Американский предприниматель Илон Маск поддержал идею объявить импичмент президенту США Дональду Трампу. Об этом он написал в социальной сети X.

«Да», — написал Маск, комментируя публикацию, в которой один из пользователей платформы предложил отстранить республиканца от власти и заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Миллиардер также считает, что экономике США во второй половине 2025 года грозит рецессия из-за введенных Трампом пошлин на импорт.

Отношения между Дональдом Трампом и его бывшим соратником Илоном Маском серьезно ухудшились после ухода предпринимателя из Белого дома. Как пишет The Wall Street Journal, они злы и обижены друг на друга. Конфликт разгорелся из-за того, что бизнесмен раскритиковал «большой красивый закон» республиканца о продлении налоговых льгот и бюджете.

Президент также отказался сделать протеже Маска главой NASA и планирует отменить налоговые льготы, которые получает принадлежащая ему Tesla. На этом фоне Маск обрушился с критикой на нововведения Трампа, заявляя, что они «предали американский народ».

Ранее Трамп заявил, что Маск сошел с ума.

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