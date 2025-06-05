Трамп предложил отменить госконтракты для Илона Маска

Соединенные Штаты могут прекратить субсидировать проекты миллиардера Илона Маска и расторгнуть с ним контракты, чтобы сэкономить миллиарды долларов, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, — это прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном. Я всегда удивлялся, почему (экс-президент США Джо) Байден этого не сделал!» — высказался Трамп.

5 июня между ранее поддерживавшими на публику дружеские отношения президентом США и владельцем Tesla начался открытый конфликт. В ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Трамп выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский лидер отметил, что сделал много для бизнесмена и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.

После этого Маск публично обвинил Трампа в неблагодарности и заявил, что тот без него не смог бы победить на президентских выборах. Он также высказал предположение, что США нужна «третья партия», помимо Республиканской и Демократической.

Возможной причиной окончательного разлада стал проект бюджета США, предложенный Трампом. Маск назвал его «отвратительной мерзостью» и осудил проголосовавших за него членов конгресса.

Ранее Маск призвал лишить ООН финансирования.