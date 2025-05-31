В МИД РФ рассказали о желании ряда европейских стран продолжить сотрудничество

Ряд государств Юго-Восточной Европы принципиально сохраняют курс на развитие отношений и сотрудничества с РФ. Об этом сообщается на официальном сайте российского министерства иностранных дел.

В заявлении отмечается, что 29–31 мая заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ провел совещание с российскими послами в государствах Юго-Восточной Европы и постоянными представителями страны при ОБСЕ. Встречи состоялись в турецком городе Стамбуле.

«Отмечено, что ряд региональных государств сохраняет принципиальный подход к проведению самостоятельной и сбалансированной политики, развитию сотрудничества с нашей страной на взаимовыгодной основе», — подчеркнули в МИД РФ.

Там добавили, что участники совещания обсудили вопросы, связанные с обеспечением функционирования российских дипломатических и консульских представительств в государствах Юго-Восточной Европы.

30 мая член Европейского парламента Фернан Картайзер призвал руководство Европейского союза (ЕС) не ставить восстановление отношений с РФ в зависимость от урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, Брюссель мог бы оказывать поддержку Киеву без ущерба интересам Москвы. Депутат выразил уверенность, что ЕС было бы продуктивнее сосредоточиться на гуманитарной помощи пострадавшим от конфликтов государствам и восстановлении демократических институтов.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о неизбежности восстановления отношений РФ и Европы.