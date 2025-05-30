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Европе предложили новую стратегию по Украине без ущерба интересам России

Депутат Картайзер: ЕС может помогать Украине и при этом улучшать отношения с РФ
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Global Look Press

Евросоюз не должен увязывать восстановление отношений с Россией в зависимость от урегулирования конфликта на Украине, ЕС может помогать Киеву без ущерба интересам Москвы, выстраивая с ней взаимовыгодные связи. Об этом РИА Новости заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер.

«Я бы не ставил улучшение отношений в зависимость от окончания конфликта. Я бы скорее подумал о том, как Европа может помочь Украине и при этом одновременно улучшать отношения с Россией», — подчеркнул он.

Брюсселю было бы продуктивнее сосредоточиться на гуманитарной помощи бедным и пострадавшим от конфликтов странам, восстановлении демократических институтов и создании новых форм сотрудничества в Европе, считает евродепутат.

До этого итальянское издание L'AntiDiplomatico писало, что глава МИД России Сергей Лавров заявлением о скатывании Германии к краху сделал предупреждение всей Европе.

Лавров говорил, что Германия прямо втягивается в конфликт с Россией на Украине. Так он прокомментировал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, разрешившего Киеву бить по РФ дальнобойным оружием.

Ранее норвежский профессор предупредил о риске столкновения России и НАТО.

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