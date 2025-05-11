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Путин заявил о неизбежности восстановления отношений России и Европы

Путин: рано или поздно отношения России с Европой будут восстановлены
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Александр Астафьев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин заявил во время ночной встречи с представителями прессы, что отношения с европейскими странами постепенно возобновятся.

«Рано или поздно, опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления отношений с государствами Европы», — сказал политик.

9 мая президент США Дональд Трамп потребовал от России и Украины 30-дневного безоговорочного прекращения огня. По его словам, «все это можно сделать очень быстро». В случае несоблюдения перемирия президент США пригрозил новыми санкциями как Москве, так и Киеву.

В тот же день новый канцлер Германии Мерц заявил, что 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной могут согласовать уже в эти выходные. По мнению немецкого политика, существует «большая вероятность» продления объявленного РФ трехдневного перемирия на месяц. Такую позицию поддерживают во Франции, Британии и Польше — страны подготовили коммюнике, совпадающее с предложением США о 30-дневном прекращении огня. Россия обещала подумать, а в ночь на 11 мая Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий в Стамбуле.

Ранее в ЕС понадеялись, что США присоединятся к «спецтрибуналу» против России.

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