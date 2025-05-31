Трамп не знает, поддерживает ли он закон об ужесточении санкций против России

Президент США Дональд Трамп не знает, поддерживает ли он законопроект об ужесточении антироссийских санкций, подготовленный американскими сенаторами. Об этом он заявил журналистам на военной базе Эндрюс, передает ТАСС.

«Я не знаю. Я должен его увидеть. Взгляну на него», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, поддерживает ли он соответствующий проект.

На прошлой неделе демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) представили в Сенате США проект закона, который предполагает введение 500%-ных вторичных тарифов в отношении России, если она выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня в Украине в ближайшее время. Ограничения могут также коснуться стран, покупающих российскую нефть. Документ поддержал 81 сенатор.

31 мая Грэм заявил, что на следующей неделе Сенат начнет двигать санкционный законопроект.

Ранее Трамп назвал Зеленского и Путина «очень упрямыми».