Трамп назвал Зеленского «очень упрямым»

Украинский лидер Владимир Зеленский является «очень упрямым». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами, пишет РИА Новости.

Когда репортер задавал главе Белого дома вопрос об урегулировании конфликта на Украине, он использовал формулировку «вам и вашей команде приходится работать с очень упрямым [президентом России] Владимиром Путиным». В ответ Трамп парировал.

«Зеленский тоже очень упрямый», — подчеркнул он.

Трамп добавил, что знает Путина «очень хорошо» и «через многое» с ним прошел.

Незадолго до этого издание Politico со ссылкой на источники в Европе писало, что Трамп не оказывает сильное давление на Путина, поскольку хочет перезагрузки российско-американских отношений больше, чем мира на Украине. По мнению европейского чиновника, в случае, если Трамп просто хочет разрешить украинский конфликт, то тогда он, возможно, «взвешивает цену отравления» потенциальных отношений с Россией.

Накануне 29 мая NBC сообщал, что у Трампа может не остаться выбора по вопросу санкций против России, если американский сенат примет законопроект о 500%-ных пошлинах на товары, импортируемые из стран, покупающих российскую нефть. В Белом доме опасаются того, что политика Трампа по урегулированию на Украине привела к «смелости Кремля».

Ранее в США заявили о «словесной войне» между Трампом и Кремлем.