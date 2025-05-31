В США рассказали, когда начнет действовать законопроект о санкциях против России

Грэм: закон о санкциях против РФ может начать действовать на следующей неделе

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что законопроект о санкциях против РФ может начать действовать уже на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg.

«Хватит говорить, пора действовать <...> Я ожидаю, что на следующей неделе Сенат начнет продвигать законопроект о санкция», — поделился сенатор.

Он пояснил, что Россия держит всех в неведении относительно своей повестки для следующего раунда мирных переговоров, которые могут состояться в понедельник в Стамбуле.

До этого газета Politico писала, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп боится, что если сенат утвердит новые санкции против РФ, то это помешает ему наладить отношения Вашингтона и Москвы.

22 мая сенат США пригрозил России введением 500%-ных вторичных тарифов, если Москва выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня на Украине в ближайшее время.

Ранее в России объяснили недовольство Трампа бомбардировками Украины.