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В США пригрозили России 500%-ными вторичными тарифами

Сенат США вновь пригрозил ввести 500%-ные вторичные тарифы против России
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Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Сенат США пригрозил российской стороне введением 500%-ных вторичных тарифов, если РФ выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня в Украине в ближайшее время. Об этом говорится в законопроекте демократа Ричарда Блюменталя и республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передает Telegram-канал «Политика страны».

По их словам, законопроект поддержал 81 сенатор.

«Содержание этого документа многое скажет о том, насколько серьезно Россия настроена на мир. Мы подозреваем, что это будет то же самое, что и раньше. Если это действительно окажется тем же самым, Россия может ожидать решительных действий со стороны Сената США», — говорится в заявлении.

До этого газета Politico со ссылкой на исследование Pew Research Center писала, что почти половина опрошенных американцев недовольны президентом США Дональдом Трампом из-за чрезмерной поддержки России в контексте конфликта на Украине.

Согласно данным, 43% респондентов сочли, что Трамп слишком сильно поддерживает Россию в попытках оказать давление на Украину и президента страны Владимира Зеленского, чтобы он согласился на прекращение огня.

Ранее в России объяснили недовольство Трампа бомбардировками Украины.

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