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Бывший депутат Рады призвал Россию учитывать военную реформу ВСУ

Экс-депутат Рады Царев: на Украине провели архисложную военную реформу
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Stringer/Reuters

Российской стороне нужно учитывать, что Украина провела архисложную военную реформу, передав контроль над снабжением на уровень подразделений. Об в интервью телеканалу «Царьград» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«На Украине просто взяли и отрезали вместе с руками чиновников военный бюджет. Им передали его на места. Забрать у чиновника бюджет, который он распределяет, и отдать вниз, его подчиненным, — это вообще задача архисложная», — заявил он.

По словам экс-депутата, командиры подразделений стали самостоятельно закупать форму, бензин, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для своих военнослужащих, причем у разных производителей. Он добавил, что если бы реформу не провели, то фронт армии Украины «обрушился».

При этом Царев добавил, что «воровать, может быть, меньше не стали», однако чем ближе человек к боевым действиям, тем он более ответственен.

До этого в Вооруженных силах Украины ввели корпусную систему, которую инициировал главнокомандующий Александр Сырский. По данным РИА Новости, инициатива была направлена в первую очередь на создание новых должностей для приближенных к нему генералов и полковников, контролирующих финансовые потоки, а не на повышение боеспособности подразделений.

Ранее российский генерал заявил о безразличии командования ВСУ к подчиненным.

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