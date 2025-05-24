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В ВСУ ввели новые должности для контроля над финансами

РИА: Сырский создал в ВСУ новые генеральские должности для контроля финансов
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

В Вооруженных силах Украины ввели корпусную систему, которую инициировал главнокомандующий Александр Сырский. Об этом сообщил РИА Новости источник в одном из силовых ведомств.

По словам источника, инициатива была направлена в первую очередь на создание новых должностей для приближенных к нему генералов и полковников, контролирующих финансовые потоки, а не на повышение боеспособности подразделений.

Он добавил, что в начале февраля украинское командование с громкими заявлениями представило переход на корпусную структуру, которую Сырский объяснил необходимостью создания формирований, способных самостоятельно действовать на отдельных участках фронта. Однако, как утверждает собеседник агентства, реальная цель реформы заключалась в ином.

По данным агентства, трансформация была выгодна главнокомандующему прежде всего с точки зрения кадровых назначений: ключевые позиции заняли лояльные ему офицеры, призванные управлять распределением финансирования внутри армии.

Ранее российский генерал заявил о безразличии командования ВСУ к подчиненным.

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