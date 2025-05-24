Украинские военные при отступлении из Курской области бросили в приграничных районах тысячи тел сослуживцев. Об этом заявил командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не забирают тела товарищей и не эвакуируют раненых.

«Они у нас, получается, валяются там тысячами по всему периметру, где у нас были бои с украинскими формированиями», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Алаудинов пришел к выводу, что командованию украинских войск безразлична судьба тех или иных подразделений. Из-за этого их «забрасывают как мясо» на поле боя, обрекая на уничтожение.

24 мая журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве сообщили, что ВСУ при отступлении из Курской области применили тактику «затыкания дыр». Данная тактика заключалась в перемешивании личного состава из разных подразделений, благодаря чему члены одной и той же бригады украинских войск могли участвовать в боевых действиях на разных направлениях.

Ранее на брошенных позициях ВСУ в Курской области обнаружили самодельные боеприпасы с химическими веществами.