Трамп еще не принял решение о введении дополнительных санкций против России

Politico: Трамп пока не решил, введет ли он новые санкции против РФ из-за атак

Президент США Дональд Трамп еще не принял решение о введении дополнительных рестрикций в отношении России в связи с ударами по Украине в последние дни. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Трамп накануне дал понять, что его терпение в отношении президента России Владимира Путина на исходе, предупредив российского лидера, что тот «играет с огнем», отказываясь участвовать в серьезных мирных переговорах о прекращении конфликта.

При этом президент США все еще не решил сменить тактику.

«По словам четырех официальных лиц США, Трамп еще не принял решения о том, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление атак Путина на Украину», — говорится в материале.

Анонимный представитель американской администрации заявил Politico, что Путин «опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп проложил перед ним».

До этого официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что Вашингтон обеспокоен последними российскими ударами по Украине.

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