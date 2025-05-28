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Трамп еще не принял решение о введении дополнительных санкций против России

Politico: Трамп пока не решил, введет ли он новые санкции против РФ из-за атак
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп еще не принял решение о введении дополнительных рестрикций в отношении России в связи с ударами по Украине в последние дни. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Трамп накануне дал понять, что его терпение в отношении президента России Владимира Путина на исходе, предупредив российского лидера, что тот «играет с огнем», отказываясь участвовать в серьезных мирных переговорах о прекращении конфликта.

При этом президент США все еще не решил сменить тактику.

«По словам четырех официальных лиц США, Трамп еще не принял решения о том, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление атак Путина на Украину», — говорится в материале.

Анонимный представитель американской администрации заявил Politico, что Путин «опасно близок к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп проложил перед ним».

До этого официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что Вашингтон обеспокоен последними российскими ударами по Украине.

Ранее Келлог назвал «безрассудными» слова Медведева о третьей мировой войне.

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