Госдеп сообщил об обеспокоенности Трампа атаками на Украину

Соединенные Штаты Америки обеспокоены последними ответными ударами Вооруженных сил России по территории Украины. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге, пишет РИА Новости.

«Особую обеспокоенность президента [США Дональда Трампа] и всех нас вызывают атаки [по территории Украины]», — сказала она.

Брюс подчеркнула, что Вашингтон призывает «к сдержанности».

25 мая агентство Reuters сообщило, что ночью Вооруженные силы РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта. Как заявили официальные лица на Украине, на страну «обрушился шквал» из 367 беспилотников и ракет.

Впоследствии произошедшее прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что недоволен действиями российского лидера и не знает, «что с ним случилось». Хозяин Белого дома подчеркнул, что всегда ладил с Путиным, но сейчас он «запускает ракеты в города» и этим вызывает недовольство главы США. Трамп также сообщил о возможном введении новых санкций против РФ.

Ранее стало известно о подготовке и отмене «самого страшного» удара по Украине.