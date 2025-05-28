На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдеп сообщил об обеспокоенности Трампа атаками на Украину

Госдеп США: Вашингтон озабочен последними ответными ударами России по Украине
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Соединенные Штаты Америки обеспокоены последними ответными ударами Вооруженных сил России по территории Украины. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге, пишет РИА Новости.

«Особую обеспокоенность президента [США Дональда Трампа] и всех нас вызывают атаки [по территории Украины]», — сказала она.

Брюс подчеркнула, что Вашингтон призывает «к сдержанности».

25 мая агентство Reuters сообщило, что ночью Вооруженные силы РФ совершили крупнейшую воздушную атаку на территорию Украины с начала конфликта. Как заявили официальные лица на Украине, на страну «обрушился шквал» из 367 беспилотников и ракет.

Впоследствии произошедшее прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что недоволен действиями российского лидера и не знает, «что с ним случилось». Хозяин Белого дома подчеркнул, что всегда ладил с Путиным, но сейчас он «запускает ракеты в города» и этим вызывает недовольство главы США. Трамп также сообщил о возможном введении новых санкций против РФ.

Ранее стало известно о подготовке и отмене «самого страшного» удара по Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами