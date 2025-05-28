«Безрассудно и неподобающе»: в Белом доме осудили слова Медведева о глобальной войне

Спецпредставитель США Кит Келлог осудил слова Медведева о третьей мировой войне, назвав их безрассудными и неподобающими для представителя мировой державы. Ранее Дональд Трамп раскритиковал Путина и пообещал новые санкции за эскалацию конфликта на Украине.

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог назвал «безрассудными» слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о третьей мировой войне.

В своей публикации в социальной сети X Келлог подчеркнул, что разжигание страха перед глобальным конфликтом — это «неудачный» и «неподобающий» комментарий для представителя мировой державы. Он добавил, что президент Дональд Трамп прилагает усилия для прекращения конфликта.

Он отметил, что Вашингтон ожидает от Москвы предоставления меморандума, обещанного ранее.

Медведев ранее отреагировал на высказывания Трампа о «действительно плохих вещах», происходящих с Россией, заявив: «Я знаю только одну ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЛОХУЮ вещь — третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!»

Прекращение огня

На фоне обострения риторики стороны продолжают работу над мирным соглашением. 19 мая президент России Владимир Путин сообщил о готовности сотрудничать с украинской стороной по меморандуму, который станет основой для возможного мирного договора.

Позже министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Москва передаст проект меморандума Киеву после завершения обмена пленными по формуле «1000 на 1000». Последний этап обмена состоялся 25 мая. Российский МИД подтвердил, что работа над документом продолжается и он будет передан украинской стороне после внутригосударственных согласований.

Предполагается, что в меморандум войдут ключевые вопросы: принципы урегулирования конфликта, сроки возможного заключения соглашения, а также потенциальное прекращение огня на определенный период. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет российскую версию документа и допускает возможность его подписания.

Представитель российского МИД Мария Захарова 27 мая подчеркнула, что документ будет передан после завершения всех согласований. Подробности содержания пока не разглашаются, однако, по словам Захаровой, меморандум базируется на «реалистичном подходе с учетом сложившейся на земле ситуации».

Трамп усиливает давление на Москву

27 мая президент США Дональд Трамп обвинил российского президента Владимира Путина в «игре с огнем» и заявил, что без его вмешательства с Россией могли бы произойти «действительно плохие вещи». Трамп назвал Путина «сошедшим с ума» и допустил введение против России новых санкций, включая ограничения на торговлю высокими технологиями, нефтегазовым оборудованием и на международные расчеты в долларах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Трампа, отметил, что у президента США могла случиться эмоциональная перегрузка, и выразил признательность Вашингтону за содействие в организации переговоров.

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Помимо этого, Трамп заявлял, что Россия якобы затягивает с мирным меморандумом, который был согласован по итогам переговоров в Стамбуле, и подчеркнул, что терпение США на исходе. В последние недели американская администрация активизировала консультации с союзниками в НАТО и ЕС по вопросу усиления экономического давления на Москву, включая дополнительные ограничения на российские банки и судоходство.