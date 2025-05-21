В МИД Китая ответили на обвинения в поставках оружия в Россию

Китай никогда не поставлял сторонам конфликта на Украине летального оружия и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова приводит РИА Новости.

«В вопросе украинского кризиса Китай неизменно выступает за содействие мирным переговорам и примирению», — подчеркнула Мао Нин на брифинге.

17 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы располагает информацией о передаче Москве китайского оружия. По его словам, речь в том числе идет о порохе и артиллерийских системах.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Китай занимается производством оружия на территории России.

До этого похожие обвинения Пекину предъявили министры обороны стран «Большой семерки» (G7). Они утверждали, что китайское руководство якобы оказывает РФ военную помощь и передает продукцию двойного назначения. По мнению глав министерств обороны, благодаря этому Россия имеет возможность продолжает боевые действия на Украине.

В КНР не раз выступали против этих «необоснованных обвинений и политических манипуляций». В апреле официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь также заявлял, что эта информация не соответствует действительности.

Ранее Китай раскритиковал новый пакет санкций ЕС против России.