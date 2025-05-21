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Китай раскритиковал новый пакет санкций ЕС против России

МИД КНР: Пекин выражает протест в связи с 17-м пакетом антироссийских санкций ЕС
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Thomas Peter/Reuters

Китай выразил протест в связи с 17-м пакетом санкций Евросоюза (ЕС) против России, в котором оказались также китайские предприятия. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«Китай выражает решительное недовольство и категорический протест в связи с необоснованными санкциями европейской стороны в отношении китайских предприятий», — сказала дипломат.

20 мая Совет Евросоюза утвердил новый, 17-й по счету, пакет санкций против России. Сразу после принятия 17-го пакета антироссийских санкций глава евродипломатии Кая Каллас заявила о начале подготовки 18-го пакета санкций. Она отметила, что ЕС идет на такой шаг, чтобы «Россия захотела мира».

Захарова, комментируя новые санкции ЕС, подчеркнула, что Россия никогда не откликалась на ультиматумы. Она отметила, что Евросоюз, угрожая РФ санкциями, хочет обеспечить Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения военных действий.

Ранее в Совфеде предложили, как России ответить на новые санкции.

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