Зеленский утверждает, что Китай поставляет России оружие

Украина располагает данными о поставках китайского оружия России, включая порох и артиллерийские системы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого передает «Интерфакс-Украина».

«Речь идет, в частности, о порохе и артиллерии. Кроме того, Китай занимается производством оружия на территории России», — сказал Зеленский.

До этого подобные обвинения со стороны G7 в адрес КНР звучали в октябре прошлого года. Тогда министры обороны стран «Большой семерки» выразили беспокойство из-за укрепления военного сотрудничества России и Китая и связали его с «дестабилизирующими действиями» на Украине.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отмечала, что Китай никогда не поставлял вооружения и товары двойного назначения участникам украинского конфликта, в том числе и России. Дипломат уточнила, что китайские власти не дадут странам «семерки» переложить на КНР ответственность за эскалацию конфликта. По словам Мао Нин, Китай уже сделал G7 серьезное представление, поскольку указанное заявление «игнорирует факты и очерняет Китай».

Ранее сообщалось, что Россия заняла 2-е место в мире по экспорту оружия в 2024 году.