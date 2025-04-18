В МИД КНР ответили на слухи о поставках оружия в РФ

Информация о том, что КНР якобы поставляет оружие в РФ, не соответствует действительности. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил официальный представитель китайского министерства иностранных дел Линь Цзянь, передает ТАСС.

По его словам, Пекин никогда не передавал вооружения ни одной из сторон украинского конфликта. Более того, власти страны всегда строго следили за продажей другим странам товаров двойного назначения.

«КНР твердо выступает против необоснованных обвинений и политических манипуляций», — добавил дипломат.

17 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы располагает информацией о передаче Москве китайского оружия. В том числе речь идет о порохе и артиллерийских системах. Также глава государства выразил уверенность, что КНР занимается производством вооружений непосредственно на территории РФ.

В октябре 2024 года похожие обвинения Пекину предъявили министры обороны стран — членов «Большой семерки» (G7). Они утверждали, что китайское руководство якобы оказывает Москве военную помощь и передает ей продукцию двойного назначения. Как отметили чиновники, в том числе благодаря этому РФ имеет возможность продолжать боевые действия на Украине.

Ранее ирландский журналист сообщил, что РФ за год производит в несколько раз больше вооружений по сравнению со всеми странами — членами НАТО вместе взятыми.