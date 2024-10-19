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Страны G7 обвинили Китай в военной поддержке России

Главы МО стран G7 обвинили Китай в передаче России товаров двойного назначения

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Costantino Sergi/Global Look Press

Министры обороны стран «Большой семерки» (G7) обвинили Китай в том, что он якобы оказывает военную поддержку России и передает ей товары двойного назначения, а также выразили обеспокоенность сотрудничеством РФ и КНР. Об этом говорится в коммюнике глав оборонных ведомств G7, которое было принято по итогам встречи в Неаполе, пишет РИА Новости.

В заявлении министры выразили обеспокоенность растущей военной помощью, которую Китай якобы оказывает России, и призвали Пекин отказаться от передачи Москве товаров двойного назначения, в том числе компонентов и оборудования для вооружений. Это товары используются в российском военно-промышленном комплексе и позволяют России продолжать боевые действия на Украине, отмечается в коммюнике.

Министры добавили, что их беспокоит укрепление военного сотрудничества РФ и КНР, поскольку оно связано с «дестабилизирующими действиями».

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