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Украину предупредили о расплате за действия Запада против России

Профессор Малинен: Украина поплатится за попытку Запада навредить РФ
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РИА Новости

Украина будет расплачиваться за неудачную попытку Запада навредить России. Таким мнением поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

«Мы вновь попытались нанести удар россиянам, но снова потерпели неудачу. Теперь из-за нашего поступка Украину ждет расплата», — написал эксперт.

Профессор также упрекнул европейских лидеров, которые хотят вступить в открытый конфликт с Россией. Он предупредил, что подобное столкновение приведет к невообразимым разрушениям на континенте.

В конце апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Европа готовится к военному конфликту с Россией. По его словам, «на разных уровнях» называются сроки начала этого столкновения — «от трех до пяти лет».

Сам Шойгу считает, что европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с РФ уже к 2030 году. Он подчеркнул, что в ряде стран Европы чуть ли не каждый день говорят об угрозе, которая якобы исходит от нашей страны. Особенно активно, как рассказал секретарь Совбеза, подобные разговоры ведут в Эстонии, Латвии и Литве.

По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Михаила Ходаренка, гипотетически конфликт Европы с Россией может вылиться в крупномасштабную войну с массированным применением всех видов оружия, включая ядерное. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Великобритания решила обновить план действий на случай войны.

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