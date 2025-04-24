«Маршем дойти до Владивостока». Как может выглядеть война России и Европы

Немецкие солдаты во время учений НАТО в Германии

Европа готовится к вооруженной борьбе с Россией, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. По его мнению, столкновение может произойти в ближайшие годы. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, каковы причины, военно-политические цели и возможные последствия войны с Объединенными вооруженными силами Старого Света.

Что сказал Шойгу?

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в интервью ТАСС, что в Европе «разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту» с Россией. По его словам, «на разных уровнях» называются возможные сроки такого столкновения — «от трех до пяти лет».

«Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — добавил генерал армии.

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В европейских государствах чуть ли не каждый день говорят о российской угрозе — это в политических элитах Старого Света стало считаться правилом хорошего тона.

Особенно усердствуют представители Таллина, Риги и Вильнюса. Однако разговоры о военной опасности с Востока обычно представляют собой общие рассуждения, и в выступлениях политиков и военных коллективного Запада вопросы войны с Россией никак не конкретизируются.

Во всяком случае, ни одного развернутого доклада с необходимым анализом, требуемыми выкладками и подробностями в Европе до сих пор не зафиксировано. Разве что усиленно формируется соответствующий морально-политический потенциал и «образ врага».

Причины и цели войны

Для начала следует остановится на причинах, которые могут привести к подобному военному конфликту. К примеру, европейские политики должны предельно конкретно обозначить противоречия между Европой и Россией — территориальные, экономические, идеологические, национально-этнические, религиозные — которые угрожают самому существованию Старого Света, его жизненно важным интересам, не могут быть разрешены дипломатическим путем и делают вступление в войну с Россией единственным выходом для Европы.

Насколько известно, пока ни один европейский политик в своем выступлении подобных противоречий не обозначил. Иными словами, дальше общих рассуждений о российской угрозе военно-политическая мысль Европы на этом этапе не пошла.

Предположим, европейским политикам в результате усиленных поисков удастся найти и сформулировать противоречия, за которыми неизбежно последуют военные действия.

Тогда в их деятельности должен наступить следующий этап — необходимо сформулировать военно-политические цели предстоящей кампании и, самое главное, убедиться, что их достижение возможно сугубо военными средствами.

Опять-таки, на данном этапе никто из европейских политиков даже не предпринимал попытки выступить по этому поводу. То есть стратегический характер войны и стратегические цели и задачи, которые могут стоять перед Объединенными вооруженными силами Старого Света в возможной войне, не обозначены даже эскизно.

Словом, как должны выглядеть цели предстоящей кампании в представлении европейских политиков, неясно. Нанести стратегическое поражение России (надо ведь подробно расписать, что стоит за этим тезисом)? Выйти на рубеж Архангельск — Волга — Астрахань? Форсированным маршем дойти до Владивостока? Установить оккупационную администрацию на территории Западной и Восточной Сибири?

Самое главное, не обозначено, каким образом при этом будут реализованы национальные интересы Старого Света. К таковым, к примеру, относятся сохранение суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя европейских государств, повышение материального уровня жизни народов, их населяющих. Остается только уточнить, имеют ли подобные интересы хоть малейшее отношение к войне с Россией.

Как может выглядеть война России с Европой

Наконец, европейские политики должны ясно обозначить, как вообще будет выглядеть война с Россией. Гипотетически конфликт Старого Света с РФ, скорее всего, выльется в крупномасштабную войну с массированным применением всех видов оружия, включая ядерное, причем с неограниченным использованием всех средств массового поражения.

Разрушение и уничтожение важных административно-политических центров и экономических районов в кратчайшие сроки станет неизбежной реальностью ведения военных действий с наибольшей интенсивностью и напряжением.

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Помимо прочего, из-за разрушения АЭС, объектов химического производства и хранения радиационных и химических веществ — даже в результате применения конвенциональных средств поражения — возникнет радиоактивное и химическое заражение местности.

Надо все-таки уточнить у европейских политиков и военных — вы именно такого варианта развития событий добиваетесь, беспрерывно нагнетая истерию, связанную с российской угрозой?

Кроме того, никто в государствах — участниках НАТО ни разу не высказался об устройстве мира после войны с Россией. Как они себе его представляют — неясно. А ведь во многом именно ради этого и ведутся военные действия.

По большому счету, никто из деятелей Старого Света конкретно и в необходимом объеме по всем этим вопросам до сих пор так и не высказался. Невольно на ум приходят реплики героев знаменитого сериала «Семнадцать мгновений весны»: «Все настолько глупо и непрофессионально, что работать практически невозможно. Невозможно понять логику непрофессионала».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).