Великобритания решила обновить план действий на случай войны

Великобритания разрабатывает обновленную версию плана действий на случай войны. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

В «Плане национальной защиты» будет определена последовательность действий в первые дни после возможной агрессии в отношении королевства. В секретном досье будет определена реакция британского правительства на объявление войны и в какие бункеры будут направлены члены кабмина и королевской семьи.

Telegraph отмечает, что план вряд ли будет опубликован. Документ содержит несколько сценариев, в том числе нападение на Британию с использованием обычных и ядерных ракет. Впервые будет разобран сценарий кибернетической войны, угроза которой ранее считалась несущественной.

Основная причина разработки нового плана (предыдущий был разработан в 2005 году) — угроза нападения со стороны России.

В феврале стало известно, что Германия разработала «совершенно секретный документ» на тысячу страниц, в котором описывается план действий на случай полномасштабной войны в Европе.

Ранее Шойгу изложил условия России для окончания украинского конфликта.