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Мерц заявил об отсутствии планов поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus

Мерц сообщил, что Германия не планирует поставлять Украине ракеты Taurus
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Piroschka van de Wouw/Reuters

В настоящее время Германия не намерена поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF.

«Этот вопрос не стоит на повестке дня», — сказал он и подчеркнул, что общественность преувеличивает значение Taurus для Украины.

Канцлер уточнил, что Киев получит крылатые ракеты от Парижа и Лондона.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

11 мая Мерц объявил о прекращении публичных дискуссий по вопросам военной поддержки Украины, включая поставки оружия и боеприпасов. Он признал, что интерес общества к этой теме оправдан, но подчеркнул необходимость «стратегической сдержанности».

14 апреля Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

В Госдуме агрессивные заявления будущего канцлера объяснили желанием встроиться в антироссийскую политику, ведомую Францией и Британией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерца призвали не быть как Шольц и передать Украине Taurus.

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