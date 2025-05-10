Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мерца призвали не быть как Шольц и передать Украине Taurus

Депутат Штрак-Циммерманн: Мерц должен дать ВСУ Taurus, а не прятаться как Шольц
close
Thomas Imo/Global Look Press

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала канцлера Фридриха Мерца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus и взять на себя лидерство, которое не смог обеспечить его предшественник Олаф Шольц. Об этом сообщает телеканал N-tv.

Она выразила надежду, что новый канцлер «не будет прятаться за шаблонными компромиссами, а возьмет на себя ответственность лидера в Европе, которую наши партнеры давно ожидали, но которую его предшественник не смог обеспечить».

По ее словам, речь идет об ускорении военных поставок, «включая современные системы вооружения, такие как Taurus, в дополнение к гуманитарной и экономической помощи».

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген похвалил канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его правительство за выбранный курс по конфликту на Украине. Хойсген также напомнил, что Мерц обещал поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине совместно с партнерами, в то время как его предшественник Олаф Шольц отвергал передачу этих вооружений Киеву.

Ранее в Германии назвали главную ошибку в отношении России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами