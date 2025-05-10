Мерца призвали не быть как Шольц и передать Украине Taurus

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала канцлера Фридриха Мерца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus и взять на себя лидерство, которое не смог обеспечить его предшественник Олаф Шольц. Об этом сообщает телеканал N-tv.

Она выразила надежду, что новый канцлер «не будет прятаться за шаблонными компромиссами, а возьмет на себя ответственность лидера в Европе, которую наши партнеры давно ожидали, но которую его предшественник не смог обеспечить».

По ее словам, речь идет об ускорении военных поставок, «включая современные системы вооружения, такие как Taurus, в дополнение к гуманитарной и экономической помощи».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген похвалил канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его правительство за выбранный курс по конфликту на Украине. Хойсген также напомнил, что Мерц обещал поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине совместно с партнерами, в то время как его предшественник Олаф Шольц отвергал передачу этих вооружений Киеву.

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