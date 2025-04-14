Мерц заявил, что Украина может получить Taurus при согласовании с партнерами

Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил — если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту. В Госдуме агрессивные заявления будущего канцлера объяснили желанием встроиться в антироссийскую политику, ведомую Францией и Британией.

«Все так делают»

Вероятный будущий канцлер Германии заявил, что поддерживает отправку дальнобойных ракет Украине .

«Мы не будем сами вступать в этот конфликт, но снабдим украинскую армию таким оружием. Кроме того, украинской армии приходится действовать в оборонительном режиме, они все время только реагируют, а они должны сами иметь возможность определять часть происходящего»,

— ответил Мерц на вопрос о своей позиции относительно поставок ВСУ ракет Taurus.

Политик подчеркнул, что примет положительное решение при согласовании с европейскими партнерами.

«Европейцы уже поставляют крылатые ракеты. Британцы делают это, французы делают это, американцы и подавно. Это должно быть согласовано, и если это будет согласовано, то Германия должна в этом участвовать» , — добавил Фридрих Мерц.

По его мнению, ВСУ могут применить немецкие ракеты для «уничтожения важнейшей сухопутной связи между Россией и Крымом». До этого Мерц допускал передачу украинским военным Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Мерц не только заявил, что готов поставить ракеты Taurus, но и предположил, что они могут быть использованы для нанесения ударов по таким целям, как Керченский мост, который связывает Россию с Крымом», — отметили журналисты газеты Financial Times.

Во время избирательной кампании Мерц осторожнее высказывался на тему возможной передачи ВСУ Taurus. Уходящий же канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывался поставлять Украине эти ракеты.

«Я не уверен, что [президент России Владимир] Путин положительно отреагирует на слабость и предложения о мире, ему придется в какой-то момент признать бесперспективность этой войны — для этого мы должны помочь Украине», — отмечал Фридрих Мерц.

Пошел по русофобскому пути

Будущий канцлер Германии желает присоединиться к антироссийской риторике Франции и Великобритании, рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Делая такие громкие заявления, будущий канцлер ФРГ старается встроиться в повестку, активно продвигаемую «партией войны», и присоединиться к ярой антироссийской риторике Лондона и Парижа, а Крымский мост им для упоминания выбран неслучайно: этот масштабный инфраструктурный объект, являющийся символом воссоединения полуострова с Россией, давно не дает покоя Западу и его украинским вассалам»,

— объяснил парламентарий.

Он добавил: возможное решение Германии о передаче ВСУ дальнобойных ракет станет существенным витком эскалации конфликта . Белик уточнил, что решение Мерца должны поддержать не только партнеры по ЕС, но и социал-демократы внутри новой правительственной коалиции. Собеседник «Газеты.Ru» напомнил, что не все немецкие депутаты выступают за ужесточение позиции ФРГ в вопросе поддержки Украины.

О «специфическом» подходе Мерца к России заявлял глава МИД Сергей Лавров. Он обратил внимание на желание будущего канцлера передать ВСУ ракеты.

«Когда немцы такие идеи активно вынашивают, это, конечно, наводит на воспоминания»,

— объяснил министр иностранных дел.

По его словам, в России отмечают «перемены во внутриполитическом ландшафте Германии», имея в виду «разделение на восток и запад этой страны».

Глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя заявления Мерца, заявила, что «каждый член Евросоюза делает для Украины, что может» .

«Мы собираемся это обсудить, но прямо сейчас, я думаю, мы должны оказать давление на Россию», — отметила Каллас.

Что ждет Германию при Мерце

В ближайшие годы «чистый доход» многих немецких работников сократится, допустил Фридрих Мерц.

«Тенденция, к сожалению, именно такова», — отметил лидер блока ХДС/ХСС.

По его словам, страхи «не беспочвенны», а задача нового правительства в том, чтобы к концу срока его полномочий немцы стали жить лучше, чем в его начале.

Мерц собрался изменить закон о гражданстве. Политик объяснил, что власти отменят упрощенный режим получения немецких паспортов.

«Мы снова изменим закон о гражданстве. Так называемая турбонатурализация по истечении трех лет больше не будет проводиться», — отметил Мерц.

Лидер ХДС/ХСС добавил, что правительство Германии планирует пропускать в страну не более 100 тыс. потенциальных просителей убежища в год.

«На наши муниципалитеты, школы, больницы, инфраструктуру оказывается чрезмерная нагрузка», — уточнил Фридрих Мерц.

Политик уточнил, что новое правительство ФРГ приостановит репатриацию и воссоединение семей, как следует из коалиционного правительственного соглашения.