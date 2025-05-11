Мерц заявил о закрытии публичных дебатов по военной помощи Украине

Мерц: дебаты о поставках оружия Украине выведут из публичного пространства

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о прекращении публичных дискуссий по вопросам военной поддержки Украины, включая поставки оружия и боеприпасов. Об этом он заявил в интервью телеканалу N-TV.

«При моем руководстве дебаты о калибрах, военных системах и других деталях помощи будут выведены из публичного пространства», — подчеркнул Мерц.

При этом он признал, что интерес общества к этой теме оправдан, но подчеркнул необходимость «стратегической сдержанности».

10 мая Фридрих Мерц заявил о готовности к диалогу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для обсуждения инициативы Запада о 30-дневном перемирии с Украиной.

В этот ж день Мерц отметил, что настоящий момент существует «небольшой шанс» завершения конфликта на Украине.

Ранее Мерц отверг идею выборов на Украине в текущей ситуации.