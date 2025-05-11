Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мерц заявил о закрытии публичных дебатов по военной помощи Украине

Мерц: дебаты о поставках оружия Украине выведут из публичного пространства
close
Thilo Schmuelgen/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о прекращении публичных дискуссий по вопросам военной поддержки Украины, включая поставки оружия и боеприпасов. Об этом он заявил в интервью телеканалу N-TV.

«При моем руководстве дебаты о калибрах, военных системах и других деталях помощи будут выведены из публичного пространства», — подчеркнул Мерц.

При этом он признал, что интерес общества к этой теме оправдан, но подчеркнул необходимость «стратегической сдержанности».

10 мая Фридрих Мерц заявил о готовности к диалогу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для обсуждения инициативы Запада о 30-дневном перемирии с Украиной.

В этот ж день Мерц отметил, что настоящий момент существует «небольшой шанс» завершения конфликта на Украине.

Ранее Мерц отверг идею выборов на Украине в текущей ситуации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами